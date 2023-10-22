Moody's грозит Израилю ухудшением его кредитного рейтинга из-за разгорающейся в регионе войны

Международное рейтинговое агентство Moody's (США) запустило пересмотр суверенного рейтинга Израиля с вероятностью снижения из-за усиления военного конфликта Израиля с международными террористами из палестинской ХАМАС.
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