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Лучше ли Януковича Порошенко и Зеленский?

Лучше ли Януковича Порошенко и Зеленский?

На заглавном фото. «Революционеры гидности» в резиденции Януковича «Межигорье» Резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» именуется в картографическом поисковике Google как «роскошный дом-музей с парком и зоопарком».

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