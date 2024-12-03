Ерохин и Сергеев попали в список «Миротворца» – из-за встречи с ветеранами боевых действий в 2023-м

Причиной внесения полузащитника «Зенита» и нападающего «Крыльев Советов» в базу называется встреча с ветеранами боевых действий и членами их семей на тренировке «Зенита» в сентябре 2023 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на украинский сайт.