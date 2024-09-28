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Жители Саратова уже нашли киноляпы в новом сериале «Комбинация»

Жители Саратова активно обсуждают события сериала «Комбинация» и находят в нем ошибки. Обсуждение началось после публикации в соцсети «ВКонтакте», где внимательный зритель заметил, что различные сцены были сняты в одном и том же месте.

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