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Где смотреть Реал Мадрид – Кадис, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 10 ноября

Где смотреть Реал Мадрид – Кадис, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 10 ноября

В четверг, 10 ноября, сыграют Реал Мадрид и Кадис в 14 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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