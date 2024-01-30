TikTok стимулирует пользователей снимать длинные горизонтальные видео Похоже,...

TikTok стимулирует пользователей снимать длинные горизонтальные видеоПохоже, что сервис TikTok хочет, чтобы пользователи платформы развернули свои смартфоны и начали снимать горизонтальные видео, в том числе продолжительностью более минуты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)