Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководство Киева сорвало ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководство Киева сорвало ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.
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