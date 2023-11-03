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Производителям запретили сокращать объемы фасованных продуктов

Производителям запретили сокращать объемы фасованных продуктов

В систему Госстандарта по требованию Генпрокуратуры внесены изменения, запрещающие производителям произвольно менять привычные объемы продукции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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