Производителям запретили сокращать объемы фасованных продуктов

В систему Госстандарта по требованию Генпрокуратуры внесены изменения, запрещающие производителям произвольно менять привычные объемы продукции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
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