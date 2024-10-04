Парадоксальный альянс Бейрута и Тель-Авива Ближний Восток вновь вспыхнул – на этот раз Израиль ввел свои войска в соседний Ливан.
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Парадоксальный альянс Бейрута и Тель-Авива Ближний Восток вновь вспыхнул – на этот раз Израиль ввел свои войска в соседний Ливан.
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