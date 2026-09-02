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Царьград

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Министр Кравцов внедрил оценки за поведение в российских школах

Министр Кравцов внедрил оценки за поведение в российских школах

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о введении оценок за поведение в российских школах. Эксперимент начнется в этом году в десяти школах каждого региона, оценивая не только нарушителей дисциплины, но и поощряя прилежных учеников.

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