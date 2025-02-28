Игорь Руденя поздравил аварийно-спасательную службу Тверской области с 30-летием работы

28 февраля в тверской пожарно-спасательной части №4 отметили 30-летний юбилей региональной аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии