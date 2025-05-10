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Во Владивостоке есть те, кто мечтает о рабочих буднях в майские праздники

Во Владивостоке есть те, кто мечтает о рабочих буднях в майские праздники

Подавляющее большинство жителей Владивостока (71%) приветствуют длинные майские выходные, запланированные в этом году с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая в соответствии с постановлением Правительства РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос SuperJob.

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