Во Владивостоке есть те, кто мечтает о рабочих буднях в майские праздники

Подавляющее большинство жителей Владивостока (71%) приветствуют длинные майские выходные, запланированные в этом году с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая в соответствии с постановлением Правительства РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос SuperJob.