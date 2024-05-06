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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах в игровое время. Дальше – «Арсенал»

У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах в игровое время. Дальше – «Арсенал»

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ. Начиная с 30 марта манкунианцы в игровое время одержали лишь одну победу в 8 матчах – над «Шеффилд Юнайтед».

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