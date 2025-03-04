Экс-главу Исилькуля Сергея Семенцова (на фото) суд приговорил к принудительным работам за гибель девочки в открытом водопроводном колодце.
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Экс-главу Исилькуля Сергея Семенцова (на фото) суд приговорил к принудительным работам за гибель девочки в открытом водопроводном колодце.