TEAMtalk: английские клубы интересуются подписанием Джейдона Санчо

Нападающий Джейдон Санчо ведет переговоры как минимум с двумя клубами Премьер-лиги о потенциальном переходе, а за последнюю неделю к экс-игроку «Манчестер Юнайтед» поступили новые предложения, сообщает TEAMtalk.
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