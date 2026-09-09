Кто такой экс-министр Никифоров, бежавший на частном самолете в ОАЭ

И что произошло. Побег за два часа до ареста: экс-министр связи Николай Никифоров скрылся от правосудия.
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К сожалению, хрен мы его получим. Сколько их, свинтивших с миллиардами перед арестом? Все, особы, приближённые к императору. Может, император и предупреждал?
Вся эта шушера , типа Никифорова , Чубайса и им подобные, которые наворовали в России немерено бабла и смылись за кордон, должна отстреливаться , как бешеные собаки, где бы они не прятались за кордоном