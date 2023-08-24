Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время намерен прибыть в РФ ради переговоров с главой России Владимиром Путиным.
«Просто вытер ноги»: Эрдоган «прогнул» Путина и летит в Россию
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Путин все плевки сносит .. аж стыдно за Страну
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21 час.
Lex Иванов
Мдеее... Помнится, смотрел Шарика на юпупе. Тогда адекватным казался, со своим, каким-никаким, мнением. А тут вот.....
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18 час.
Р
Роман
Султан едет на поклон к Путину...Будет в очередной раз слезно просить- панятть и простить..
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17 час.
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