Таджикистан и Фонд ОПЕК подписали кредитное соглашение о финансировании Рогунской ГЭС

Астана, 11 октября /Синьхуа/ -- В штаб-квартире Организации стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ в Вене в четверг состоялась церемония подписания первого этапа кредитного соглашения о финансировании Рогунской ГЭС на сумму 25 млн долларов США.
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