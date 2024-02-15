ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий.

С 12 по 26 февраля с целью стабилизации обстановки в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров в маршрутных транспортных средствах, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий.
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