Страна и люди

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Экипаж "Алеши"

Экипаж "Алеши"

Экипаж известного танка "Алеша" отличившегося во время уничтожения большого кол-ва бронетехники противника на Времеьевском выступе.

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Комментарии
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Александр Лесков
Есть  Люди  и Воины,  которыми  Держава  Российская  будет гордиться  десятки  лет!  Этот  бой  танкистов  уже  надо  записать  в книгу,  Безупречно  воины  показали  себя  и  своё  мужество,  и  свою  боевую  выучку!   Слава  им!
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