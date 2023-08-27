Экипаж известного танка "Алеша" отличившегося во время уничтожения большого кол-ва бронетехники противника на Времеьевском выступе.
Экипаж "Алеши"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лесков
Есть Люди и Воины, которыми Держава Российская будет гордиться десятки лет! Этот бой танкистов уже надо записать в книгу, Безупречно воины показали себя и своё мужество, и свою боевую выучку! Слава им!
Ответить
10 час.
Владимир Алтайцев
Апочему Героя России не дали ефрейтору? Как-то несправедливо. Все были на волосок от смерти
Ответить
5 час.
Свежие комментарии