В карельском поселке состоялся грандиозный гала-концерт песен Карелии

Восьмой республиканский фестиваль карельской песни «Споемте вместе» собрал большое количество участников В октябрьский погожий день в Доме культуры поселка Эссойла собрались более 250 участников, любящих карельский язык.
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