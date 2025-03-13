Страсти по Африканскому корпусу. Индийские врата

Важную роль в обеспечении коммуникационной линии действующего в Сахеле Африканского корпуса играет западная часть Индийского океана, где пересекаются интересы ряда держав, включая Индию; поговорим о взаимодействии с ней России на Черном континенте и не только на нем.
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