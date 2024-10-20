Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости Наиболее массивной атаке подверглась Курская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 110 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России.
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