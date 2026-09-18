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Царьград

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Минобороны России сбило 328 украинских дронов за день

Минобороны России сбило 328 украинских дронов за день

Средства ПВО России сбили 328 дронов ВСУ с 08:00 до 20:00 мск, сообщил Минобороны России. Ранее российские войска нанесли удар в порту Южный по судну, доставившему военные грузы.

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