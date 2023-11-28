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Чуквуэзе впервые забил за «Милан» – «Боруссии» в ЛЧ. Вингер проводит 12-й матч за клуб после трансфера за 20+8 млн евро

Чуквуэзе впервые забил за «Милан» – «Боруссии» в ЛЧ. Вингер проводит 12-й матч за клуб после трансфера за 20+8 млн евро

Вингер сравнял счет на 37-й минуте матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Эта игра стала для Чуквуэзе 12-й в составе «россонери».

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