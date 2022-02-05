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Avia.pro: истребители-бомбардировщики с авианосца США «Гарри Трумэн» могли отработать условные удары по ДНР и ЛНР

Avia.pro: истребители-бомбардировщики с авианосца США «Гарри Трумэн» могли отработать условные удары по ДНР и ЛНР

Истребители-бомбардировщики F/A-18 с авианосца Соединенных Штатов «Гарри Трумэн» могли отработать условные удары по самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

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