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Суд отказал уроженке Украины в праве на наследство командира «Вагнера»

Суд отказал уроженке Украины в праве на наследство командира «Вагнера»

Московский суд отказал Анне Коваленко, уроженке Украины, в установлении факта отцовства в отношении одного из командиров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, а также в признании за ней прав на наследство после его гибели.

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