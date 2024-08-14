Ахмат – Химки где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Ахмат и Химки в 6 туре РПЛ. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Ахмат-Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.