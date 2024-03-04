В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж свыше 30 лет

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработали законопроект, в соответствии с которым за трудовой стаж от 30 лет к пенсии предлагается добавлять выплаты в размере двух прожиточных минимумов.
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