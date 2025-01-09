Многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Российские войска использовали тактику малых штурмовых групп, состоящих из пяти человек, при освобождении многоэтажных зданий в Курахово, сообщил командир одной из таких групп 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, позывной «Боксер».