Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Скоро вместо муляжей торта в этих политиков гранаты полетят. От "благодарных" бюргеров. Хотя...Неизвестная броси...
  • Александр Кутуев
    Одессит?! Странный был одессит...Стало известно им...
  • Eduard
    Видать сам с сыном и поджигает!Царёв: стихия вто...

Многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Российские войска использовали тактику малых штурмовых групп, состоящих из пяти человек, при освобождении многоэтажных зданий в Курахово, сообщил командир одной из таких групп 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, позывной «Боксер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх