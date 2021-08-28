В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по сообщению, выявленному в СМИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Белово неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Белово неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
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