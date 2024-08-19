Сегодня невозможно представить киноиндустрию без компьютерной графики, анимации и VR-технологий. За визуальными эффектами, которые делают фильмы зрелищными и захватывающими, стоят моушн-дизайнеры, 3D-художники, специалисты по визуальным эффектам.