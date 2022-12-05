Военные России и Лаоса разгромили условных террористов на совместных учениях

По данным российского Минобороны, танкисты и мотострелки Восточного военного округа вместе с военными Народной Армии Лаоса провели разведку для выявления условных незаконных вооруженных формирований, их полевых лагерей и складов боеприпасов.
По данным российского Минобороны, танкисты и мотострелки Восточного военного округа вместе с военными Народной Армии Лаоса провели разведку для выявления условных незаконных вооруженных формирований, их полевых лагерей и складов боеприпасов.
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