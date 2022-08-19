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В Саратовской области военнослужащие 12-го ГУМО РФ начали строительство памятника «Женам защитников Отечества»

В Саратовской области военнослужащие 12-го ГУМО РФ начали строительство памятника «Женам защитников Отечества»

Памятник со скульптурой женщины с детьми возводится в центральной части парка «Патриот» на территории административно-жилого городка.

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