Житель Челябинска задержан полицейскими по подозрению в контактных мошенничествах на территории Нижнего Новгорода

Две 84-летние пенсионерки из Автозаводского и Ленинского районов областного центра обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.
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