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Шоколадный медовик со сметанным кремом

Сегодня у меня для вас замечательный рецепт шоколадного медовика со сметано-сливочным кремом. Сладкие, тонкие коржи с потрясающим медовым ароматом и шоколадным вкусом и воздушный крем с лёгкой кислинкой, что может быть вкуснее? После приготовления вы получите 8 порций Время приготовления: 140 минут ….

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