Анохин: в соцсетях появились фейки о налетах дронов на дома в Смоленской области

Это делается для нагнетания паники Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и видео о налетах беспилотников на объекты и жилые дома в регионе.
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