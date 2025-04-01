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Царьград

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Трамп грозит санкциями против покупателей русской нефти

Трамп грозит санкциями против покупателей русской нефти

Политическая риторика Дональда Трампа о 50-процентных пошлинах для покупателей нефти из России содержит экономические риски.

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