За неделю в Свердловской области родился 621 ребенок. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздава по Свердловской области, в статистике отражены 321 мальчик и 300 девочек, из них шесть пар близнецов.
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