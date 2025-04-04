Шлем (таж) . Черкесия, вторая половина XIXв. , с бармицей, украшен серебрян.пластинами с позолотой Период создания: 19в Музей: Государственное казенное учреждение культуры "Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики" (ГКУК "Национальный музей КБР").
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