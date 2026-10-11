Кабмин разрешил добытчикам продавать газ за границу

Почему правительство решилось на экспорт газа перед самой сложной зимой? Какую роль в газовом споре сыграли Сергей Корецкий и Денис Шмыгаль? Какие риски для энергобезопасности Украины несёт экспорт газа? Кто станет посредником в экспортных поставках и кому достанется маржа? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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