Кабмин разрешил добытчикам продавать газ за границу

Почему правительство решилось на экспорт газа перед самой сложной зимой? Какую роль в газовом споре сыграли Сергей Корецкий и Денис Шмыгаль? Какие риски для энергобезопасности Украины несёт экспорт газа? Кто станет посредником в экспортных поставках и кому достанется маржа? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.