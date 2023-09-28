Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Лев Сивохин
    Поживем, посмотрим, что из такой политики выйдет.Путин пошёл на кр...
  • Александр Симаков
    Алекс, перед кем они оправдываться будут-то? Те, перед кем МОК оправдывается, как раз и навязывали нововведения.МОК меняет Олимпи...
  • Alex Nемо
    Интересно как они теперь за то что на вводили оправдываться будут...МОК меняет Олимпи...

МОК меняет Олимпийскую хартию: Запад в ярости.

МОК меняет Олимпийскую хартию: Запад в ярости.

На ближайшем Конгрессе МОК в середине октября будут внесены изменения в основополагающие принципы Олимпийской хартии.

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Комментарии
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Alex Nемо
Кушать то хотется, а без России даже на ломтик хлеба не хватает...
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1 час.
Alex Nемо
Интересно как они теперь за то что на вводили оправдываться будут...
Ответить
1 час.
Александр Симаков
Алекс, перед кем они оправдываться будут-то? Те, перед кем МОК оправдывается, как раз и навязывали нововведения.
Ответить
28 мин.

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