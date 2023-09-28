На ближайшем Конгрессе МОК в середине октября будут внесены изменения в основополагающие принципы Олимпийской хартии.
МОК меняет Олимпийскую хартию: Запад в ярости.
Комментарии
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Alex Nемо
Кушать то хотется, а без России даже на ломтик хлеба не хватает...
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1 час.
Alex Nемо
Интересно как они теперь за то что на вводили оправдываться будут...
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1 час.
Александр Симаков
Алекс, перед кем они оправдываться будут-то? Те, перед кем МОК оправдывается, как раз и навязывали нововведения.
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28 мин.
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