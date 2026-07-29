Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака.
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