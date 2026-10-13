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Туалетная тревожность: что опаснее — ходить «на дорожку» или терпеть до последнего

Туалетная тревожность: что опаснее — ходить «на дорожку» или терпеть до последнего

Одни люди могут терпеть позывы в туалет «до победы», пока не появится возможность комфортно облегчиться, другие бегают в уборную на всякий случай, чтобы не случилось конфуза.

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