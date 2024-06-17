Чтобы вычислить умную женщину, достаточно задать всего три изящных вопроса

В современном мире любому адекватному мужчине крайне сложно найти женщину под стать себе. А всё потому, что все умные и ответственные дамы либо уже кем-то заняты, либо не высовываются, а занимаются своими делами, в отличие от всех ветреных девиц, которые только и делают, что окружают себя мужским вниманием.