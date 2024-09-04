Расчеты «Градов» уничтожили живую силу и пункт управления ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, точку взлета и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии в зоне проведения спецоперации.
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