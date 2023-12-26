Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка с изображением дракона

Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка "Год дракона by Kandinsky", посвященный символу наступающего 2024 года и предложил клиентам обновить цифровой дизайн дебетовых и кредитных карт в приложении СберБанк Онлайн.
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