Президент Путин: Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред

Российская Федерация не собирается воевать с НАТО, подобные утверждения являются просто бредом. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал президент России Владимир Путин, который встретился в городе Торжке с военным летчиками.
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