Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)

Об этом рассказал инсайдер ESPN Зак Лоу. «Ходят слухи. Подчеркну, слухи! Что тренерский состав и фронт-офис в «Денвере», или, по крайней мере, главный тренер и фронт-офис, не совсем сходятся во взглядах.