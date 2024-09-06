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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)

Об этом рассказал инсайдер ESPN Зак Лоу. «Ходят слухи. Подчеркну, слухи! Что тренерский состав и фронт-офис в «Денвере», или, по крайней мере, главный тренер и фронт-офис, не совсем сходятся во взглядах.

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