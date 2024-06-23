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LiveScience: потребление алкоголя вечером нарушает общий баланс фаз сна

LiveScience: потребление алкоголя вечером нарушает общий баланс фаз сна

По словам специалиста по физиологии сна и доктора наук Королевского колледжа в Лондоне Гая Медоуса, потребление алкоголя вечером нарушает общий баланс фаз сна, увеличивая продолжительность глубокой стадии ночного отдыха.

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